Ещё
В турецком Демре открыли памятник послу Карлову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В турецком Демре открыли памятник послу Карлову 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов был убит в 2016 году.
В турецком городе Демре, недалеко от Анталии, открыли памятник убитому послу России Андрею Карлову. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Анкаре.
Ранее в этом городе была открыта улица имени Карлова. Демре выбрали не случайно, по воле трагически погибшего посла, он стал побратимом российских Клинцов, где прошло детство Андрея Карлова.
Полсотни детей приехали на недельный отдых за счет «Фонда Андрея Карлова». Одновременно там открылась фотовыставка, посвященная жизни дипломата. На ней представлены десятки снимков из личного архива: от студенческих лет до службы в МИДе.
ТК «Звезда»: последние новости
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии Более тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту по гумкоридорам В Оренбургской области почтили память Героя России Александра Прохоренко
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США837
Британия боится мести России23
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии292
Успенскую сняли с рейса за дебош45
Евросоюз отзывает посла из России76
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение