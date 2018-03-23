Минобороны возобновило трансляцию с пропускных пунктов в Восточной Гуте 

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минобороны России продолжает трансляцию с пропускных пунктов в Восточной Гуте, ее можно посмотреть на официальном сайте ведомства.
"Российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, организованы онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения", — говорится в сообщении МО РФ.
Трансляция ведется в районе пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» и «Хараста-Эль-Басаль».
Минобороны напоминает, что всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению вышли 94 831 человек. В населенные пункты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам три-четыре дня назад.
Так, в свои дома в населенных пунктах Кафер-Батна и Сакба вернулись 6,5 тысячи человек, им была оказана необходимая помощь.