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В Минобороны допустили наличие связи между «делом Скрипалей» и провокациями в Гуте
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В Минобороны допустили наличие связи между «делом Скрипалей» и провокациями в Гуте 

ТК «Звезда» 21 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Соответствующее заявление сделал на брифинге в МИД России для иностранных послов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Отравление в Солсбери и провокации в сирийской Восточной Гуте могут быть связаны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге для иностранных послов по так называемому «делу Скрипалей».
Кириллов высказал уверенность, что Великобритания просто боится проводить объективное расследование покушения на жизнь экс-сотрудника ГРУ и его дочери.
«Сравнивая развитие ситуации в Солсберри с ранее осуществленными провокациями в Восточной Гуте, возникает однозначный вывод о том, что страны Запада с целью дискредитации Российской Федерации и законного правительства готовы использовать любые методы и средства сомнительного и незаконного характера», — констатировал он.
Представитель МИД РФ Владимир Ермаков, в свою очередь, назвал нападение в Солсбери грубо сфальсифицирванной и противоправной авантюрой. Он также обвинил британские власти в нарушении элементарных норм межгосударственного общения.
«Давайте совместно проводить расследование. Неужели вам сами не стыдно?», — обратился он к официальному Лондону.
Ермаков также не исключил, что за отравлением Скрипалей может стоять ближайший партнер Лондона — Вашингтон.
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