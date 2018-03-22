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Введение в строй системы ПРО в Польше откладывается на два года
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Введение в строй системы ПРО в Польше откладывается на два года 

BFM.RU 1 час назад
Технические проблемы вынуждают отложить на два года введение в строй американской системы ПРО в Польше, сообщило польское министерство обороны. В Варшаве возлагают ответственность на одного из подрядчиков, передает Reuters.
В НАТО поясняют, что этот сегмент, предназначенный в конечном итоге для защиты европейского континента, должен предотвратить угрозу, исходящую от некоторых государств, в том числе Ирана или террористической группировки «Аль-Каида».
Со своей стороны Россия считает, что речь идет об угрозе ее безопасности, рассматривая ПРО как провокацию Запада.
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