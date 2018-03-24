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В сирийском Арбиле заработал новый пункт пропуска
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В сирийском Арбиле заработал новый пункт пропуска 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Сирии в населенном пункте Арбил заработал новый пункт пропуска. Благодаря договоренностям, достигнутым российским Центром по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований, через этот пункт из Восточной Гуты смогут выйти боевики и их семьи, передает телеканал «Россия 24».
Накануне группы экстремистов покидали район через населенный пункт Хараста. За один день по организованному гуманитарному коридору вышли более трех тысяч боевиков и членов их семей. Всего из Харасты в провинцию Идлиб вывезено автобусами без малого пять тысяч человек. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Aрабского Красного Полумесяца.
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