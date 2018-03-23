МО РФ: с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты было выведено 103606 человек

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. 103606 человек было выведено из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз при содействии Центра по примирению РФ . Об этом сообщил в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 103 606 человек", — сказал генерал.

Он уточнил, через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин вышло за день 6550 человек. Всего с 28 февраля через этот коридор из города Дума вышло 21681 человек.

По словам Евтушенко, более 4 тыс. боевиков "Ахрар аш-Шам" и членов их семей покинули Восточную Гуту за два дня, их доставят в зону деэскалации Идлиб.

"В результате достигнутой договоренности под контролем Центра по примирению организован вывод членов незаконного вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам» из населенного пункта Хараста эль-Басаль. За два дня анклав покинуло 4120 боевиков и членов их семей. Все они будут доставлены в населенный пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации Идлиб", — сказал генерал.

Также, по данным Центра, боевики из Восточной Гуты за сутки обстреляли Дамаск семь раз, погибли четверо и ранены 18 мирных жителей, есть разрушения.

"За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны семь раз, боевиками выпущены четыре ракеты и восемь мин. Погибло четыре и ранено 18 мирных жителей. Есть разрушения", — сказал генерал.