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МО РФ: с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты было выведено 103606 человек
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МО РФ: с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты было выведено 103606 человек 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. 103606 человек было выведено из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз при содействии Центра по примирению РФ. Об этом сообщил в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 103 606 человек", — сказал генерал.
Он уточнил, через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин вышло за день 6550 человек. Всего с 28 февраля через этот коридор из города Дума вышло 21681 человек.
По словам Евтушенко, более 4 тыс. боевиков "Ахрар аш-Шам" и членов их семей покинули Восточную Гуту за два дня, их доставят в зону деэскалации Идлиб.
"В результате достигнутой договоренности под контролем Центра по примирению организован вывод членов незаконного вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам» из населенного пункта Хараста эль-Басаль. За два дня анклав покинуло 4120 боевиков и членов их семей. Все они будут доставлены в населенный пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации Идлиб", — сказал генерал.
Также, по данным Центра, боевики из Восточной Гуты за сутки обстреляли Дамаск семь раз, погибли четверо и ранены 18 мирных жителей, есть разрушения.
"За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны семь раз, боевиками выпущены четыре ракеты и восемь мин. Погибло четыре и ранено 18 мирных жителей. Есть разрушения", — сказал генерал.
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