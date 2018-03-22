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Из Восточной Гуты с начала действия гумпауз вывели почти 95 тысяч человек
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Из Восточной Гуты с начала действия гумпауз вывели почти 95 тысяч человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВСЕГО С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ «ГУМАНИТАРНЫХ ПАУЗ» В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦПВС ВЫВЕДЕНО 94 831 ЧЕЛОВЕК — ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЕВТУШЕНКО
РИА Новости: последние новости
При взрыве в Кабуле пострадали по меньшей мере девять человек Израиль признал факт военной агрессии против Сирии, считает эксперт Восточную Гуту за сутки покинули 315 человек
 Ещё 11 источников 
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