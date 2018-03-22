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Из Восточной Гуты с начала действия гумпауз вывели почти 95 тысяч человек
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Из Восточной Гуты с начала действия гумпауз вывели почти 95 тысяч человек
РИА Новости
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. ВСЕГО С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ «ГУМАНИТАРНЫХ ПАУЗ» В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЦПВС ВЫВЕДЕНО 94 831 ЧЕЛОВЕК — ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЕВТУШЕНКО
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