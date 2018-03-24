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В Минобороны рассказали о группировках носителей крылатых ракет
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В Минобороны рассказали о группировках носителей крылатых ракет 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования созданы на всех стратегических направлениях в России, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, опыт последних локальных войн, и в особенности операции на территории Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника.
"Для повышения ее эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия. На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах", — сказал Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.
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