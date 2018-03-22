Сирийских беженцев временно не пускают в Алеппо

На брифинге в четверг он сообщил, что по оценкам гуманитарных агентств ООН «около 167 тысяч человек были перемещены из сирийского района Африн из-за столкновений». Люди направляются в соседние районы.

"Доступ в город Алеппо для внутренне перемещенных лиц временно закрыт. Это вызывает особое беспокойство в отношении медицинских случаев, так как есть те, кто срочно нуждается в медицинской эвакуации в специализированные госпитали в Алеппо", — сказал представитель генсека ООН.

По словам Дюжаррика, есть сообщения о гибели четырех человек «из-за отсутствия необходимого медицинского ухода».

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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