Сирийских беженцев временно не пускают в Алеппо 

ООН, 22 мар — РИА Новости. Сирийские беженцы временно не могут попасть в город Алеппо, где продолжают работать больницы, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
На брифинге в четверг он сообщил, что по оценкам гуманитарных агентств ООН «около 167 тысяч человек были перемещены из сирийского района Африн из-за столкновений». Люди направляются в соседние районы.
"Доступ в город Алеппо для внутренне перемещенных лиц временно закрыт. Это вызывает особое беспокойство в отношении медицинских случаев, так как есть те, кто срочно нуждается в медицинской эвакуации в специализированные госпитали в Алеппо", — сказал представитель генсека ООН.
По словам Дюжаррика, есть сообщения о гибели четырех человек «из-за отсутствия необходимого медицинского ухода».
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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