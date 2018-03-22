Air India совершила первый в истории рейс в Израиль над Саудовской Аравией

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар /ПРАЙМ/. Индийская авиакомпания Air India выполнила первый в истории прямой коммерческий рейс в Тель-Авив через воздушное пространство Саудовской Аравии , свидетельствуют интернет-табло тель-авивского аэропорта и сайт сервиса Flightradar24.

Самолет летел из Нью-Дели . Air India остается единственным перевозчиком, получившим разрешение Эр-Рияда на полеты в Израиль и обратно над территорией королевства.

"AI139 — первый коммерческий рейс за семь десятков лет, пролетевший над Саудовской Аравией на пути в Израиль", — сообщил сервис Flightradar24, который позволяет в реальном времени отслеживать полеты гражданской авиации по всему миру.

Согласно интернет-табло тель-авивского международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона, пассажирский самолет Boeing-787 совершил посадку в 22.10 по местному времени (23.10 мск). Беспосадочный перелет занял чуть больше семи часов. Air India планирует выполнять по три таких рейса в неделю. Новый маршрут короче альтернативных и позволяет сократить затраты и, соответственно, снизить цены на авиабилеты.

Местные СМИ сообщали, что после того как Air India получила разрешение Саудовской Аравии на использование ее воздушного пространства, израильский национальный авиаперевозчик El Al обратился в профильные структуры ООН с просьбой обеспечить ему аналогичные возможности.

Все 70 лет существования еврейского государства саудовское небо было закрыто для любых рейсов в Тель-Авив. Известно лишь о двух прямых полетах из Саудовской Аравии в Израиль, которые в обоих случаях совершил американский «борт номер один». В первый раз он перевозил тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего , во второй — нынешнего лидера Дональда Трампа