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Позиций ВСУ на луганском направлении усилили боевиками «Правого сектора»*
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Позиций ВСУ на луганском направлении усилили боевиками «Правого сектора»* 

Украина.ру 57 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«По информации нашей разведки, для усиления подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в район населенного пункта Северодонецк прибыли боевики «Правого сектора»*в количестве до 40 человек», — сообщил Марочко журналистам в четверг.
Представитель военного ведомства ЛНР добавил, что также выявлено прибытие материальных средств и горюче-смазочных материалов к позициям подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
Марочко отметил, что подобные действия говорят о намерениях украинской стороны урегулировать конфликт в Донбассе «только силовыми методами».
* организация запрещена в РФ
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