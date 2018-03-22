Позиций ВСУ на луганском направлении усилили боевиками «Правого сектора»*

«По информации нашей разведки, для усиления подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в район населенного пункта Северодонецк прибыли боевики «Правого сектора»*в количестве до 40 человек», — сообщил Марочко журналистам в четверг.

Представитель военного ведомства ЛНР добавил, что также выявлено прибытие материальных средств и горюче-смазочных материалов к позициям подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины

Марочко отметил, что подобные действия говорят о намерениях украинской стороны урегулировать конфликт в Донбассе «только силовыми методами».