Анкара: что посмотреть туристу в столице Турции

Главное место для посещения любым иностранцем и тем более любым турком в Анкаре — Аныткабир, мавзолей первого президента и вообще основателя современной Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Для большинства людей Турция — это государство с огромной многовековой историей, но на самом деле современная Турецкая республика появилась не так давно, в 1923 году в результате раздела Османской империи.

Первым ее руководителем стал лидер турецкого Движения сопротивления Мустафа Кемаль Ататюрк.

Ататюрк был президентом республики вплоть до своей смерти в 1938 году, первое место его захоронения находилось на территории музея этнографии. Параллельно был объявлен конкурс на лучший проект мавзолея, в конкурсе выиграли турецкие архитекторы Эмин Халид Онат и Ахмед Орхан Арда. В построенном величественном сооружении Ататюрк был перезахоронен в 1953 году.

Военные на территории мавзолея, их пересменка очень популярное «шоу» у туристов.

Могила основателя современной Турции. До сих пор имя Ататюрка в Турции значит примерно то же, что значило в СССР имя Ленина. Именем Ататюрка названы главные улицы во всех населенных пунктах Турции, в каждом городе есть памятник первому президиенту, а его портреты обязательно висят в любом государственном и не очень учреждении.

В дни главных государственных праздников на территории мавзолея собираются десятки тысяч турков со всей страны. Попасть в мавзолей в такой день достаточно интересно, тут в полной мере можно ощутить весь патриотизм турецкого народа.

Главная площадь Анкары «Кызылай» не представляет собой ничего интересного. Здесь стоит большой торговый центр и развязка центральных городских улиц. На этой площади собираются люди в честь больших праздников, здесь же турки собираются и с протестными митингами. Самое известное событие здесь произошло в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.

В ту ночь в Турции произошла попытка военного переворота, основные события и стычки происходили на этой самой площади. Сторонники президента в ту ночь выиграли бой, но ценой десятков погибших. После этого площадь была переименована в площадь героев 15 июля.

Турция — крупнейший производитель шмоток наравне с Китаем . Центр Анкары дает понять, что купить здесь можно что угодно.

Еще турки очень любят покупать лотерейки, продавцы креативно оформляют свои точки продаж.

Патриотизм.

Еще в Анкаре есть очень забавное метро. Посреди входа в метро стоят отключенные и даже никак не огороженные рамки металлодетекторы. А еще есть специальный охранник, который запрещает снимать отключенные рамки. Возможно, это какое-то современное искусство.

Как уже говорилось ранее, в Турции повсюду висят портреты первого президента республики Ататюрка. Но изредка можно встретить и изображения нынешнего президента Эрдогана. Здесь он с турецкими чаем, в стране настоящий культ чае, его без остановки пьют все и везде.

Гуляя по Анкаре можно бесконечно натыкаться на разные стихийные рынки. Целые улицы превращаются в рыночные зоны. Купить тут можно все что угодно, иногда за совсем смешные деньги.

А еще есть нечто вроде старого города, организованного возле древней крепости. Тут наведен порядок и все похоже на какой-то туристической старый центр в какой-нибудь европейской стране.

Цивилизованные сувенирные магазинчики и рестораны. Удивительно, но вся эта красота соседствует с жуткими трущобами, в которых протекает настоящая жизнь. Если пропустили, то обязательно посмотрите рассказ об этих жутких местах.

Туристические коты.

Крепостные вороты древней крепости Хисар. Любой турист, оказавшийся в Анкаре, после мавзолея обязательно отправляются сюда.

Анкара известна истории еще с шестого века до нашей эры. Эту крепость начали возводить еще древние хетты, позднее ее достраивали и перестраивали греки, римляне, византийцы. Крепость расположена на холме высотой около 1000 метров в центре города.

В древности по периметру крепости насчитывалось около 20 сторожевых башен, часть из которых сохранились до сих пор.

Местные пользуются популярностью крепости и продают туристам всякую ерунду.

Дети исполняют веселые песни.

Часть сохранившихся стен крепости датируется шестым веком нашей эры. Отсюда открываются лучшие виды на Анкару, количество желающих посмотреть на которые можно оценить на этом фото.

Анкара разрастается и застраивается с невероятной скоростью, люди со всей Турции хотят жить в столице. Сто лет назад в Анкаре жили меньше 50 тысяч человек, сегодня здесь больше 5 миллионов жителей.

Крепость Хисар — идеальное место для наблюдения закатов над турецкой столицей

Государственный флаг над крепостью.

Флаг и Ататюрк — главные символы Турции.

Десятки туристов с фотоаппаратами в ожидании вечерних подсветок собираются на смотровой площадке.

Не сказать, что в режимное время Анкара становится какой-то особенной, но не стоит и забывать, что столица Турции город совсем не туристический.

Совсем недавно в Анкаре открылась новая роскошная мечеть Мелике Хатун.

Такие дела…