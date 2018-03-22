Россельхознадзор разрешил еще четырем турецким компаниям поставлять томаты в РФ 

Россельхознадзор разрешил еще четырем турецким компаниям поставлять томаты в Россию, рассказала RNS официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
Ранее правом на поставки томатов обладали 8 компаний, подчеркнула она «С завтрашнего дня мы снимаем ограничения на поставки томатов еще с четырех предприятия. Эти компании были проверены нашей службой, результаты проверки показали удовлетворительное состояние предприятий», — сказала она RNS.
При этом Мелано отметила, что речи о максимальном объеме поставок не идет.
«Про изменение объемов мы пока не говорим», — сказала она.
Россия запретила ввоз помидоров и другой сельхозпродукции из Турции с 1 января 2016 года. Мера была введена после того, как турецкие ВВС в ноябре 2015 года сбили российский самолет Су-24, находившийся в воздушном пространстве Сирии.
27 октября постановлением премьер-министра России Дмитрия Медведева с 1 ноября 2017 года разрешен ввоз турецких томатов на территорию России. Позже Минсельхоз России утвердил максимальный разрешенный объем ввоза в страну указанной турецкой продукции на уровне 50 тыс. тонн до конца года.