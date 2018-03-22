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Из Восточной Гуты выбрались более трех тысяч беженцев
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Сегодня из Восточной Гуты выбрались более трех тысяч беженцев 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Свыше трех тысяч мирных жителей смогли покинуть пригород Дамаска Восточную Гуту. Беженцы возвращаются в освобожденные населенные пункты Сакба и Кафер-Батна. Российские военнослужащие оказывают им всю необходимую помощь: раздают пищу и воду, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.
Гуманитарную паузу в Сирии ввели 27 февраля. Однако первое время боевики постоянно ее срывали. Позднее с ними удалось договориться, и на сегодняшний день из Восточной Гуты выбрались 86 тысяч мирных жителей.
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