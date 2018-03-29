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Саудовские ПВО сбили ракету у города Джизан
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СМИ: саудовские ПВО сбили баллистическую ракету у города Джизан близ границы с Йеменом 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Reuters
Подразделения противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету у города Джизан, расположенного у границы с Йеменом. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.
По имеющейся информации, саудовские ПВО ликвидировали баллистическую ракету, запущенную с территории Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). О возможном ущербе, нанесенном в результате атаки, данных не поступало.
Одновременно мятежники объявили, что выпустили ракету по объекту крупнейшей в мире нефтяной компании Aramko. По утверждению хуситов, "баллистической ракетой "Бадр-1" был атакован объект компании Aramko, расположенный в городе Джизан".
На прошлой неделе от "Ансар Аллах" поступало аналогичное заявление о ракетной атаке по одному из объектов Aramko в провинции Наджран. Однако тогда официальных комментариев со стороны представителей национальной нефтяной компании Саудовской Аравии сделано не было.
В минувшее воскресенье ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками "Ансар Аллах" баллистических ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом. В результате ударов один человек погиб и двое получили ранения. Королевство обвинило Тегеран в незаконных поставках вооружений хуситам, в том числе баллистических ракет, и заявило, что оставляет за собой право соответствующим образом ответить на угрозы Тегерана.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Массированный ракетный обстрел в воскресенье мятежниками был совершен в третью годовщину вторжения аравийской коалиции в Йемен по просьбе его президента Абд Раббо Мансура Хади. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
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