Саудовские ПВО сбили ракету у города Джизан

СМИ: саудовские ПВО сбили баллистическую ракету у города Джизан близ границы с Йеменом

По имеющейся информации, саудовские ПВО ликвидировали баллистическую ракету, запущенную с территории Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). О возможном ущербе, нанесенном в результате атаки, данных не поступало.

Одновременно мятежники объявили, что выпустили ракету по объекту крупнейшей в мире нефтяной компании Aramko. По утверждению хуситов, "баллистической ракетой "Бадр-1" был атакован объект компании Aramko, расположенный в городе Джизан".

На прошлой неделе от "Ансар Аллах" поступало аналогичное заявление о ракетной атаке по одному из объектов Aramko в провинции Наджран . Однако тогда официальных комментариев со стороны представителей национальной нефтяной компании Саудовской Аравии сделано не было.

В минувшее воскресенье ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками "Ансар Аллах" баллистических ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом . В результате ударов один человек погиб и двое получили ранения. Королевство обвинило Тегеран в незаконных поставках вооружений хуситам, в том числе баллистических ракет, и заявило, что оставляет за собой право соответствующим образом ответить на угрозы Тегерана.