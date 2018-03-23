Ещё
Кровавая бойня: хуситы показали кадры нападения на военную базу Саудовской Аравии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кровавая бойня: хуситы показали кадры нападения на военную базу Саудовской Аравии 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Повстанцам удалось захватить большое количество оружия и боеприпасов.
Повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» напали на базу военных Саудовской Аравии в Наджране. Видеозапись кровавой бойни хуситы опубликовали в Сети.
Инцидент произошел в начале марта. Вторжение закончилось для аравийских военных большими потерями.
Сначала хуситы нанесли несколько ракетных ударов по базе, после чего под прикрытием бронетехники начали наступление. Повстанцам удалось захватить оружие и боеприпасы, которые были обнаружены ими в укреплениях аравийцев.
ТК «Звезда»: последние новости
Более тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту по гумкоридорам Минобороны России на официальном сайте ведет трансляцию с нового пропускного пункта «Хараста-Эль-Басаль» в Восточной Гуте Три ошибки Вашингтона: почему США боятся спроса на российские С-400 «Триумф»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1296
Раскрыта главная цель Путина на новый срок306
Еще одна страна вышлет российских дипломатов56
Британия испугалась мести России91
Успенскую сняли с рейса за дебош122
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:25
Самого жадного таксиста столицы нашли гаишники
Общество Новости Москвы
04:40
Кукольный бордель требуют прикрыть феминистки
Общество
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение