Хуситы призвали к примирению с йеменцами, воюющими на стороне коалиции

САНА, 25 мар — РИА Новости . Глава высшего политического совета шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) Салих ас-Самад призвал к примирению с йеменцами, сражающимися в рядах коалиции во главе с Саудовской Аравией , сообщается в заявлении руководителя совета, полученном в распоряжение РИА Новости.

В середине марта член политбюро движения «Ансар Алла» Али аль-Кухум заявил, что между движением повстанцев и королевством ведутся непрямые переговоры, посредником между ними выступает Султанат Оман

"Выбор мира может быть не в планах вражеской коалиции, но мы не должны сдаваться после всех жертв. Нам нужно стремиться к внутреннему примирению и протянуть наши руки йеменцам, которые сражаются вместе с ними, чтобы защитить угнетаемый народ и облегчить его страдания", — заявил ас-Самад.

Он отметил, что у этой войны много врагов Йемена в Саудовской Аравии, получающих из нее выгоду. В частности, по словам ас-Самада, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман распределяет каждый день сотни миллиардов для поддержки этой войны.