В Турцию с пользой для здоровья

Все мы привыкли воспринимать Турцию как место пляжного отдыха. Некоторые, кто не любит сидеть на месте и обладает любознательностью, знают, что в древней Турции есть что посмотреть интересного и любителям древностей, и поклонникам неповторимых красот матушки-природы. Но мало кто знает о том, что в Турции отличная медицина, и приехав в эту страну, можно не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье. А между тем, турецкая медицина занимает третье место в мире по количеству клиник, имеющих высшую международную оценку.

О том, как и где отдыхать в Турции с пользой для здоровья, 16 марта рассказали журналистам представители руководства регионов этой страны и руководители компании АТА Визион Здоровье, занимающейся медицинским туризмом в Турцию.

Основное направление оздоровительного отдыха в Турции — это термальные минеральные источники. Их целебные свойства известны давно, и многими любимы. Польза от них неоспорима и доказана научно, но медицинские программы включают в себя не только отдых в полезных теплых минеральных водах, но и более серьезные процедуры. Программа лечения составляется индивидуально с учетом данных медицинской карточки пациента и, при необходимости, общения с его лечащим врачом.

После согласования программы процедур с учетом предполагаемого срока посещения, строится программа в целом. В нее обязательно входят не только лечебные процедуры, но и возможность посмотреть страну, посетить достопримечательности. Отправляясь на такой лечебный отдых, можно взять с собой и родных или друзей — все медицинские центры расположены в отелях 5*, где ваши близкие с удовольствием отдохнут вместе с вами, и найдут чем заняться, пока вы на процедурах.

Немаловажным является и тот факт, что во всех отелях, работающих по медицинским программам АТА Визион Здоровье, есть русскоговорящие сотрудники, а к пациентам прикрепляется русскоговорящий сопровождающий, который встречает его еще в аэропорту и помогает дальше все время пребывания в стране.

Автор — Алена Моргуновская

Фото — Юлия Силина