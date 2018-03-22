Спрос иностранцев на жилье в Турции вырос на 33% за год

России, Ирана и По данным Турецкого института статистики (TÜİK), продажи жилой недвижимости по всей стране составили в феврале 2018-го 95 953 единиц, сократившись на 5,4% по сравнению с годом ранее. При этом самая высокая доля проданных домов и квартир зафиксирована в Стамбуле — 16,9%, или 16 227 единиц. Следом идут Анкара (10,1%) и Измир (6.2%), пишет Hurriyet Daily News . Число сделок с привлечением ипотеки в феврале сократилось на 27,8% по сравнению с годом ранее. Доля таких транзакций составила 29,1%. В то время как местный спрос на турецкую недвижимость уменьшился, покупательская активность иностранцев за год подскочила на 32,4%. При этом 35% сделок с нерезидентами в феврале были заключены в Стамбуле. Второе место заняла Анталья . Лидерами по приобретению жилья в Турции стали представители Ирака . За ними следуют выходцы из Саудовской Аравии Афганистана . Напомним, что за 2017 год иностранцы купили в Турции 22 234 объекта недвижимости. Это на 22% больше, чем годом ранее. А общий объем продаж «бетонного золота» нерезидентам составил $4,6 млрд В нашей базе — почти 4000 объектов недвижимости в Турции.