Монголия рассмотрит вопрос о передаче школ FETO турецкому образовательному фонду "Маариф" — вице-премьер

Улан-Батор , 22 марта / Синьхуа / — Монголия должна противостоять угрозе, исходящей от работающих в стране школ террористической организации FETO /"Движение Гюлена"/. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства Монголии, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Хакан Чавушоглу на встрече с вице-премьером Монголии Улзийсайханы Энхтувшином.

Х. Чавушоглу отметил, что данная террористическая группировка представляет огромную угрозу для Монголии и может нанести серьезный ущерб турецко-монгольским отношениям. Он также призвал своего монгольского коллегу передать школы FETO турецкому образовательному фонду «Маариф».

У. Энхтувшин поблагодарил Турцию за предупреждение, отметив, что Монголия уделит внимание вопросу передачи школ.

Фонд «Маариф» был учрежден Турцией в 2016 году в целях управления школами FETO, находящимися за пределами страны.