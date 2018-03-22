СМИ: Катар опубликовал собственный черный список террористов и экстремистских групп 

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ООН: Восточную Гуту с 11 марта покинули 50 тыс. человек

Центр примирения: большинство мирных жителей уже покинуло Восточную Гуту

Глава МО Израиля назвал смелым поступком уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году