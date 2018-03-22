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На севере Сирии сохраняется нестабильность, сообщают СМИ
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На севере Сирии сохраняется нестабильность, сообщают СМИ 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
На севере Сирийской арабской республики сохраняется нестабильность — в первую очередь, она продиктована неоднородным этническим составом региона, сообщает Федеральное агентство новостей.
В ходе войны с террористами население республиканского Севера стали составлять как курды, так и арабы. При этом интересы арабского населения в регионе представлены достаточно плохо.
В связи с этим даже после освобождения административного центра мухафазы —Ракки — от исламистов и «зачистки» восточного побережья Евфрата от бандформирований более полутора миллионов человек были вынуждены покинуть северные провинции, которые фактически оказались под контролем США.
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