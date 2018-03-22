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СМИ рассказали о роли США в территориальной раздробленности Сирии
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СМИ рассказали о роли США в территориальной раздробленности Сирии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СМИ рассказали о роли США в территориальной раздробленности СирииКак отмечает Федеральное агентство новостей, поддерживаемая США автономия курдский районов успела оформиться в фактическую независимость от Дамаска, но не приобрела признаков настоящей государственности. Вместо этого живущие на захваченных территориях сирийские курды начали демонстрировать грабительские схемы управления и террористические методы «коммуникаций» с оппонентами.
Издание пишет, что освобождаемые от «черных» боевиков земли Сирии при поддержке США и их союзников стали частью так называемой «курдской автономии», вместо того, чтобы вернуться под контроль Дамаска. При этом Америка продолжает поддерживать территориальную раздробленность страны. Предполагается, что с этим может быть связан тот факт, что на неподконтрольных официальному правительству территориях расположены многие критические для Сирии ресурсы — гидроэлектростанции, плотины, нефтяные месторождения и значительная часть сельскохозяйственных угодий, находящихся в плодородной пойме Евфрата.
«Таким образом, в настоящее время «курдский фактор» в лице автономной Рожавы уже перестал быть «третьей силой» в сирийском конфликте, выступающей как против террористов, так и против официального Дамаска. На сегодняшний день интересы курдской автономии становятся все более антагонистичными по отношению к позиции центрального правительства Башара Асада и, фактически, приводят лишь к управляемому затягиванию сирийского конфликта», — отмечает Федеральное агентство новостей.
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