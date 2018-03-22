Минобороны ведет трансляцию с пропускного пункта в Гуте

Минобороны начало трансляцию с нового пропускного пункта в Восточной Гуте

Минобороны России на официальном сайте запустило прямую трансляцию с нового пропускного пункта "Хараста-Эль-Басаль" в Восточной Гуте, сообщает пресс-служба ведомства.

"На официальном сайте Минобороны России ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной, "Хаммурия" в южной части Восточной Гуты, а также "Хараста-Эль-Басаль", — говорится в сообщении. Ранее МО РФ запустило прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте и в городе Алеппо на своем официальном сайте.

По данным ведомства, всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон вышло 86 123 человека. За прошедшие сутки горячим питанием и продуктовыми наборами обеспечено более 8,5 тысячи мирных жителей.