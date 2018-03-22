Более тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту по гумкоридорам

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты.

Утром 22 марта 2018 г. через пропускной пункт «Мухайям Аль-Вафедин» из Восточной Гуты вышло более 1000 мирных жителей.

Российскими военнослужащими Центра организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.