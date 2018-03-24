Россия разместила крылатые ракеты на всех направлениях

По словам Герасимова, которого цитирует ТАСС , группировки способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах.

Герасимов отметил, что опыт последних локальных войн, особенно операции в Сирии , дал новый импульс совершенствованию системы комплексного поражения противника.

Ранее стало известно, что малые противолодочные корабли проектов 1124 и 1124М Черноморского флота будут первыми в составе ВМФ вооружены новыми ракетами 90Р1.