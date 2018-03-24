Россия разместила крылатые ракеты на всех направлениях 

По словам Герасимова, которого цитирует ТАСС, группировки способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах.
Герасимов отметил, что опыт последних локальных войн, особенно операции в Сирии, дал новый импульс совершенствованию системы комплексного поражения противника.
Ранее стало известно, что малые противолодочные корабли проектов 1124 и 1124М Черноморского флота будут первыми в составе ВМФ вооружены новыми ракетами 90Р1.
Между тем в Стратегическом командовании США всерьез обеспокоены возможностями новых российских ракет.