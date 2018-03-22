Ещё
США могут продать ядерные реакторы Саудовской Аравии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США могут продать ядерные реакторы Саудовской Аравии 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент США Дональд Трамп может согласиться продавать Саудовской Аравии ядерные реакторы, несмотря на его негативное отношение к ядерной сделке по Ирану, сообщает The Atlantic.
Саудовская Аравия переживает серьезную нехватку энергетических запасов, несмотря на значительные запасы нефти. Рост потребления электроэнергии внутри страны может ограничить ее возможность экспортировать нефть, тем самым сильно навредив экономике. США готовы продать Саудовской Аравии ядерные реакторы для удовлетворения внутренних энергетических потребностей, но законодатели обеспокоены возможным нарушением закона.
Согласно разделу 123 «Закона об атомной энергии», страны, которым США передает ядерный материал и технологии, среди прочих условий, должны гарантировать, что они не будут использовать эти технологии для развития ядерного оружия. Также они должны получить согласие Соединенных Штатов, чтобы обогащать или перерабатывать ядерные материалы, полученные от Америки.
Однако Саудовская Аравия хочет сохранить возможность обогащать их собственный уран и перерабатывать топливо, полученное от реактора. Американские законодатели обеспокоены, что это дает Саудовской Аравии возможность производить ядерное оружие.
Интересно отметить, что президент США негативно настроен против похожей, уже существующей сделки с Ираном. Согласно условиям сделки, заключенной президентом Бараком Обамой, Иран может обогащать уран до уровня ниже, чем требуется для ядерного оружия. Президент Трамп назвал эту сделку «худшей в истории» и не раз заявлял, что готов вывести Соединенные Штаты из этого соглашения.
Представители Саудовской Аравии намерены получить что-то похожее на сделку с Ираном, пишет The Atlantic. По словам одного из них, они не собираются разрабатывать ядерную бомбу, но «без сомнения» займутся этим, если это сделает Иран.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Израиль признался в бомбардировке ядерного реактора в Сирии Женщины Саудовской Аравии могут не носить традиционную одежду Сирийские курды опровергли взятие Африна турками
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога941
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке174
Призывников заставят являться в военкомат без повесток234
Панин с огромным долгом сбежал из России156
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики95
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение