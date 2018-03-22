США могут продать ядерные реакторы Саудовской Аравии

Саудовская Аравия переживает серьезную нехватку энергетических запасов, несмотря на значительные запасы нефти. Рост потребления электроэнергии внутри страны может ограничить ее возможность экспортировать нефть, тем самым сильно навредив экономике. США готовы продать Саудовской Аравии ядерные реакторы для удовлетворения внутренних энергетических потребностей, но законодатели обеспокоены возможным нарушением закона.

Согласно разделу 123 «Закона об атомной энергии», страны, которым США передает ядерный материал и технологии, среди прочих условий, должны гарантировать, что они не будут использовать эти технологии для развития ядерного оружия. Также они должны получить согласие Соединенных Штатов, чтобы обогащать или перерабатывать ядерные материалы, полученные от Америки.

Однако Саудовская Аравия хочет сохранить возможность обогащать их собственный уран и перерабатывать топливо, полученное от реактора. Американские законодатели обеспокоены, что это дает Саудовской Аравии возможность производить ядерное оружие.

Интересно отметить, что президент США негативно настроен против похожей, уже существующей сделки с Ираном. Согласно условиям сделки, заключенной президентом Бараком Обамой , Иран может обогащать уран до уровня ниже, чем требуется для ядерного оружия. Президент Трамп назвал эту сделку «худшей в истории» и не раз заявлял, что готов вывести Соединенные Штаты из этого соглашения.

Представители Саудовской Аравии намерены получить что-то похожее на сделку с Ираном, пишет The Atlantic. По словам одного из них, они не собираются разрабатывать ядерную бомбу, но «без сомнения» займутся этим, если это сделает Иран.