СМИ: на территории Сирии образуется новое квазигосударство

На территории Сирийской Арабской Республики после завершения операции российских ВКС начали возникать формирования, приобретающие черты квазигосударства, сообщает iReactor.

«После победоносного завершения антитеррористической операции в Сирии при поддержке российских ВКС на территории государства стали возникать иные формирования, которые приобретают черты квазигосударства», — пишет СМИ.