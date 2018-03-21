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СМИ: на территории Сирии образуется новое квазигосударство
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СМИ: на территории Сирии образуется новое квазигосударство 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
На территории Сирийской Арабской Республики после завершения операции российских ВКС начали возникать формирования, приобретающие черты квазигосударства, сообщает iReactor.
«После победоносного завершения антитеррористической операции в Сирии при поддержке российских ВКС на территории государства стали возникать иные формирования, которые приобретают черты квазигосударства», — пишет СМИ.
Как отмечает издание, новое образование «использует методы разрушенного „Исламского государства“ (запрещённая на территории России организация — прим. „ПГ“). Но из-за этого, по мнению журналистов, его судьба предрешена.
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