Ещё
Госдеп пока не знает, получится ли США договориться с Европой о дополнениях к СВПД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп пока не знает, получится ли США договориться с Европой о дополнениях к СВПД 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не могут сказать, смогут ли они договориться с представителями европейских государств о заключении дополнительных соглашений к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, на которых настаивает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил в среду директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.
"У нас состоялись конструктивные переговоры с европейцами по поводу дополнительных соглашений, однако я не могу предсказать, сможем ли мы достичь договоренности", — сказал он.
Ранее глава государства распорядился провести переговоры с европейскими союзниками о возможности внесения изменений в СВПД, в противном случае он пригрозил выходом США из этого соглашения.
США, в частности, предлагают продлить действие ограничений в ядерной сфере в отношении Ирана после выполнения СВПД.
ТАСС: последние новости
В Исламабаде прошло заседание рабочей группы РФ и Пакистана по борьбе с терроризмом Центр по примирению: впервые за три недели не зафиксировано случаев обстрела Дамаска СМИ: сирийские военные обнаружили в Гуте бункер, служивший штабом боевиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине150
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы23
Черноморский флот бессилен против ВМС США591
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»56
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение