Госдеп пока не знает, получится ли США договориться с Европой о дополнениях к СВПД 

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не могут сказать, смогут ли они договориться с представителями европейских государств о заключении дополнительных соглашений к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, на которых настаивает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил в среду директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.
"У нас состоялись конструктивные переговоры с европейцами по поводу дополнительных соглашений, однако я не могу предсказать, сможем ли мы достичь договоренности", — сказал он.
Ранее глава государства распорядился провести переговоры с европейскими союзниками о возможности внесения изменений в СВПД, в противном случае он пригрозил выходом США из этого соглашения.
США, в частности, предлагают продлить действие ограничений в ядерной сфере в отношении Ирана после выполнения СВПД.