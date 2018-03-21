Госдеп пока не знает, получится ли США договориться с Европой о дополнениях к СВПД

ВАШИНГТОН, 21 марта. / ТАСС /. Соединенные Штаты пока не могут сказать, смогут ли они договориться с представителями европейских государств о заключении дополнительных соглашений к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, на которых настаивает президент США Дональд Трамп . Об этом заявил в среду директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"У нас состоялись конструктивные переговоры с европейцами по поводу дополнительных соглашений, однако я не могу предсказать, сможем ли мы достичь договоренности", — сказал он.

Ранее глава государства распорядился провести переговоры с европейскими союзниками о возможности внесения изменений в СВПД, в противном случае он пригрозил выходом США из этого соглашения.