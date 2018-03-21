В Исламабаде прошло заседание рабочей группы РФ и Пакистана по борьбе с терроризмом

ИСЛАМАБАД , 21 марта / ТАСС /. Седьмое заседание совместной российско-пакистанской рабочей группы по борьбе с терроризмом состоялось в среду в Исламабаде. Об этом сообщается в заявлении МИД Пакистана.

В нем говорится, что пакистанская сторона была представлена начальником департамента по вопросам борьбы с терроризмом МИД республики. Российскую делегацию возглавлял директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся борьбы с терроризмом на региональном и глобальном уровне, двустороннее сотрудничество в этом направлении, а также предпринимаемые в данном контексте усилия, — говорится в пресс-релизе. — Было достигнуто понимание, что терроризм является общей угрозой, которая требует совместных усилий международного сообщества для ее искоренения".