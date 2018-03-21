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МГБ ЛНР планирует возбудить уголовное дело против военного атташе посольства Британии
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МГБ ЛНР планирует возбудить уголовное дело против военного атташе посольства Британии 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«По факту пособничества украинским карателям в отношении гражданина Великобритании Дэвида Уорнера будет возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.
По данным МГБ ЛНР, Уорнер осуществил инспекционную поездку в подразделения ВС Украины, дислоцирующиеся в Донбассе, которые ранее были подготовлены британскими и канадскими инструкторами «для проведения диверсионных операций на территории республики».
«В ходе визита иностранец проинспектировал 25 и 54 бригады ВСУ, действующие на дебальцевском направлении в составе оперативно-тактической группировки «Луганск», — заявили в пресс-службе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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