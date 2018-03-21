МГБ ЛНР планирует возбудить уголовное дело против военного атташе посольства Британии

Об этом, как пишет РИА Новости , сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

«По факту пособничества украинским карателям в отношении гражданина Великобритании Дэвида Уорнера будет возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

По данным МГБ ЛНР, Уорнер осуществил инспекционную поездку в подразделения ВС Украины , дислоцирующиеся в Донбассе, которые ранее были подготовлены британскими и канадскими инструкторами «для проведения диверсионных операций на территории республики».

«В ходе визита иностранец проинспектировал 25 и 54 бригады ВСУ, действующие на дебальцевском направлении в составе оперативно-тактической группировки «Луганск», — заявили в пресс-службе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.