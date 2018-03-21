Визит Асада в Гуту разгневал Хмеймим

В воскресенье президент Башар Асад вместе с группой своих солдат совершил визит в Восточную Гуту. Как говорят, он оценил военную ситуацию в районах, в которые силы режима смогли войти за последние дни после широкой военной кампании, начатой российско-иранским альянсом в Гуте.

Во время своего визита Башар Асад встретился с группой офицеров и членов республиканской гвардии в населённом пункте Джисрейн, в который сирийские солдаты вошли в начале недели. Он также совершил поездку по некоторым пунктам и посетил оперативный штаб, расположенный на вилле недалеко от пригорода Мухаммадия, который раньше находился под контролем группировки «Файлак ар-Рахман», действующей в центральном секторе Гуты.

Позже сирийские правительственные СМИ опубликовали видео, на котором видно, как Асад в обычной машине покидает президентский дворец, проезжая через площадь Омейядов. Всю дорогу он рассказывал о своей поездке в Гуту и крупной победе своей армии, сумевшей восстановить безопасность в непосредственной близости от столицы. При этом он впервые упомянул о гражданских лицах, проживающих в Восточной Гуте, и обязанности государства обеспечить их всем необходимым, если они покинут подконтрольные режиму районы.

Башар Асад оставил несколько десятков своих ополченцев в Восточной Гуте и отправился на встречу с наиболее видными представителями республиканской гвардии из «батальона 1421», который сыграл большую роль в боевых действиях в Дамаске и его пригородах и членами которого являются только сирийцы.

Во время своего визита Башар Асад избежал встречи с «тигром» Сухейлем аль-Хасаном, или «российским баловнем», как его называют среди офицеров сирийской армии и сторонников режима. Он также избежал встречи с десятками российских офицеров и советников, находящихся в районах вокруг Восточной Гуты, которые в основном руководят военными операциями. Тем самым он как будто хотел послать России сообщение о том, что главная заслуга за успехи в Гуте принадлежит сирийской армии, а не группам наемников, поддерживаемых Россией.

Среди офицеров в Дамаске бытует мнение, что Башар Асад не зря выбрал дату 18 марта, для того чтобы посетить Гуту, поскольку именно этот день знаменует собой седьмую годовщину начала сирийской революции. Символизм даты, выбранной для визита, заключается в том, что таким образом он хочет нанести пощечину сирийской оппозиции в городе, в который силы режима не могли вступить с начала мирных протестов. Кроме того, Асад выбрал дату, которая совпала с проведением президентских выборов в России и поочередным уходом групп россиян из Восточной Гуты в российское посольство, где находился избирательный участок.

Высокопоставленный военный источник подтвердил «Аль-Мудун», что визит Башара Асада в Гуту не был полностью скоординирован с российской стороной и был нацелен на посещение сил режима в отсутствие групп, поддерживаемых Россией и Ираном , чтобы любой несирийский руководитель не присутствовал во время визита Башара Асада. Это вызвало возмущение со стороны руководства российской военной базы в Хмеймиме на сирийском побережье, которое приписывает все победы, достигнутые в Восточной Гуте, российским военно-воздушным силам. Все это также произошло в разгар недовольства сирийцев, преданных режиму, выраженного ими в социальных сетях в последнее время. Российские силы проигнорировали гибель сотен сирийцев во время боевых действий в Гуте и пренебрежительно относятся к роли офицеров республиканской гвардии, 4-й дивизии и других сирийских подразделений в военных действиях, в ходе которых режиму удалось установить контроль над более чем 70% территории Гуты.

Встретившись с представителями республиканской гвардии, Асад хотел продемонстрировать мощь своих войск отдельно от местных и иностранных ополченцев, а также сил России и Ирана. В последние месяцы в сирийских правительственных кругах стали говорить о сокращении роли Асада в Сирии и превращении страны в российскую колонию. Особенно это стало заметно после публикации видео, на котором видно, как в Хмеймиме Асаду запретили подойти вместе с российским президентом Владимиром Путиным к российским военнослужащим на сирийской земле. Не говоря уже о российском контроле над различными подразделениями в министерстве обороны и генштабе Сирии, руководстве военными операциями, создании наблюдательных центров и невозможности выполнения какой-либо боевой задачи без координации с Россией.