В МИД назвали очередной провокацией «кровавые атаки» террористов на Дамаск

Россия расценивает ракетные обстрелы террористами кварталов Дамаска и его окрестностей как очередное звено в цепи постоянных провокаций, которые направлены на срыв процесса урегулирования ситуации в Сирии , заявили в российском МИД . «В Москве решительно осуждают эти кровавые атаки террористов. Расцениваем их как ещё одно звено в цепи непрекращающихся провокаций, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Восточной Гуте и в Сирии в целом. Всё это наглядно свидетельствует о продолжающемся игнорировании экстремистски настроенными боевиками положений резолюции 2401 СБ ООН », — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что в результате обстрела провинции Дамаск со стороны боевиков погибли 37 человек, ещё 35 пострадали.