Ещё
В МИД назвали очередной провокацией «кровавые атаки» террористов на Дамаск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД назвали очередной провокацией «кровавые атаки» террористов на Дамаск 

RT на русском 36 минут назад
Россия расценивает ракетные обстрелы террористами кварталов Дамаска и его окрестностей как очередное звено в цепи постоянных провокаций, которые направлены на срыв процесса урегулирования ситуации в Сирии, заявили в российском МИД. «В Москве решительно осуждают эти кровавые атаки террористов. Расцениваем их как ещё одно звено в цепи непрекращающихся провокаций, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Восточной Гуте и в Сирии в целом. Всё это наглядно свидетельствует о продолжающемся игнорировании экстремистски настроенными боевиками положений резолюции 2401 СБ ООН», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно, что в результате обстрела провинции Дамаск со стороны боевиков погибли 37 человек, ещё 35 пострадали.
RT на русском: последние новости
ЦПВС: боевики готовят провокацию с отравляющими веществами в Восточной Гуте 15 лет назад американские войска вторглись в Ирак За сутки десять жителей Дамаска погибли из-за обстрелов боевиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него215
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором268
Назван возможный преемник Лаврова81
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ17
США пригрозили привлечь РФ к ответственности72
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение