Ещё
Минобороны: Дамаск готов содействовать любому расследованию по химатакам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны: Дамаск готов содействовать любому расследованию по химатакам 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дамаск подтвердил готовность оказать содействие в проведении любого расследования химического нападения в Сирии, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кирилов.
"Дамаск официально подтвердил готовность оказать содействие в проведении любого расследования химического нападения в Сирии. Однако международные организации отказались сотрудничать с правительством Сирии, фактически пособничая террористическим организациям в их незаконной деятельности", — сказал генерал Кириллов на специальном брифинге в МИД РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Израиль признал факт военной агрессии против Сирии, считает эксперт Сирийская армия освободила около 70% Восточной Гуты В Минобороны рассказали о ситуации с расследованием химатак в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него215
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором268
Назван возможный преемник Лаврова81
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ17
США пригрозили привлечь РФ к ответственности72
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение