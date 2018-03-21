Меркель осудила бомбардировки в Восточной Гуте и происходящее в Африне 

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Правительство ФРГ решительно осуждает бомбардировки в Восточной Гуте и происходящее в Африне. Об этом в среду заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.
"Мы самым решительным образом осуждаем бомбардировки, например в Восточной Гуте", — сказала она, возложив ответственность на Дамаск и отметив, что "Россия на это смотрит".
"То, что происходит в Африне, неприемлемо", — добавила она, касаясь обстановки на севере Сирии, где операцию поводит Турция.
После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.
Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению было выведено 80 414 человек.
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» (входят в коалицию «Силы демократической Сирии») и партии «Демократический союз» в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что Африн взят под контроль, продолжаются работы по поиску и обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств.