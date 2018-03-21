Меркель осудила бомбардировки в Восточной Гуте и происходящее в Африне

БЕРЛИН, 21 марта. / ТАСС /. Правительство ФРГ решительно осуждает бомбардировки в Восточной Гуте и происходящее в Африне. Об этом в среду заявила канцлер Германии Ангела Меркель , выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.

"Мы самым решительным образом осуждаем бомбардировки, например в Восточной Гуте", — сказала она, возложив ответственность на Дамаск и отметив, что " Россия на это смотрит".

"То, что происходит в Африне, неприемлемо", — добавила она, касаясь обстановки на севере Сирии , где операцию поводит Турция

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению было выведено 80 414 человек.