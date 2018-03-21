Монголия и Турция договорились о расширении поддержки малого и среднего бизнеса

Улан-Батор , 21 марта / Синьхуа / — Монголия Турция договорились поддерживать малое и среднее предпринимательство в рамках расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Монголии. Данная договоренность была достигнута на 8-м совместном заседании монголо-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемся в среду. Во ходе заседания Национальная торгово-промышленная палата Монголии договорилась о сотрудничестве с Советом по внешнеэкономическим связям, Ассамблеей экспортеров и Торгово-промышленной палатой Турции. —0—