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Монголия и Турция договорились о расширении поддержки малого и среднего бизнеса
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Монголия и Турция договорились о расширении поддержки малого и среднего бизнеса 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Улан-Батор, 21 марта /Синьхуа/ — Монголия и Турция договорились поддерживать малое и среднее предпринимательство в рамках расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Монголии.
Данная договоренность была достигнута на 8-м совместном заседании монголо-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемся в среду.
Во ходе заседания Национальная торгово-промышленная палата Монголии договорилась о сотрудничестве с Советом по внешнеэкономическим связям, Ассамблеей экспортеров и Торгово-промышленной палатой Турции. —0—
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