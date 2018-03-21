Эксперт-ядерщик рассказал, почему уничтоженный Израилем реактор не был опасен 

Израиль заявил об уничтожении ядерного реактора в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор в 280 милях от Дамаска. Секретная операция прошла в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года. На тот момент объект находился в завершающей стадии строительства. В атаке участвовали истребители F-16 и F-15. Изначально информация была засекречена, так как Израиль готовился к ответным мерам. Соответствующее сообщение было размещено пресс-службой армии республики, сообщает RT.
Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в эфире НСН заявил, что уничтожением ядерного реактора Израиль обеспечил безопасность сирийского региона.
«По некоторым данным, строительство подходило к завершению. Это был реактор, в который не загружают топливо. Соответственно, это просто сложный комплекс инженерных конструкций. Слава богу, что там в этот момент ещё не было материалов для создания грязных бомб. Если бы объект был достроен, то в последующем вся провинция Дейр-эз-Зора была захвачена террористами «Исламского государства» (деятельность запрещена в РФ — НСН). Что могло бы там быть, только в страшном сне можно представить. В принципе, Израиль обеспечил безопасность для целого региона, потому как дальше эта территория находилась под властью террористов», — заключил в эфире НСН Меньшиков.
Сирийские курды опровергли взятие Африна турками По словам Валерия Меньшикова, реактор в Дейр-эз-Зоре был военным.
«Никаких особых подробностей израильские СМИ и военные не говорят. Ясно, что это должен был быть военный реактор, потому что любые гражданские атомные станции обязательно проходят большую процедуру согласования с МАГАТЭ. Ясно, что это был военный реактор. По некоторым источникам, он строился с помощью Северной Кореи», — предположил эксперт.
Стоит отметить, что это первое официальное подтверждение военной операции. Ранее о ней публиковались лишь слухи, сообщает РЕН ТВ. Напомним, в 2008 году администрация экс-президента США Джорджа Буша обвинила Сирию в строительстве секретного ядерного реактора «не для мирных целей». МАГАТЭ даже собиралась провести проверку территории, однако им было отказано в доступе.