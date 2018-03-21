Израиль признал военную агрессию против Сирии

"Это фактическое признание того, что… Израиль совершил тогда в отношении Сирии акт военной агрессии", — сказал Сивков.

Израиль спустя 10,5 лет признал причастность к уничтожению секретного атомного объекта в Сирии и рассекретил многочисленные материалы о подготовке и проведении операции.