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При взрыве в Кабуле пострадали по меньшей мере девять человек
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При взрыве в Кабуле пострадали по меньшей мере девять человек 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. По меньшей мере девять человек пострадали в результате взрыва рядом с Кабульским университетом в столице Афганистана, передает телеканал 1TV.
Взрыв произошел в среду во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза.
По информации агентства Khaama Press, согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Как сообщает телеканал Tolo News, на место взрыва прибывают кареты скорой помощи. Район происшествия был оцеплен силами безопасности.
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