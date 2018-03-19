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Более 25 тыс. человек покинули Восточную Гуту за прошедшие сутки
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Более 25 тыс. человек покинули Восточную Гуту за прошедшие сутки 

РИА Новости 19 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Более 25 тысяч человек выведено через гумкоридор из Восточной Гуты в Сирии за прошедшие сутки, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"По гуманитарному коридору, проходящему через населенный пункт Хаммурия, за прошедшие сутки выведено 25 235 человек", — говорится в сообщении.
Минобороны России продолжает вести прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте на своем официальном сайте.
"На официальном сайте Минобороны России ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в северной и «Хаммурия» в южной части Восточной Гуты, а также с камер БЛА в районе пункта пропуска «Хаммурия»", — говорится в сообщении.
Минобороны сообщает, что за вчерашний день через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин было выведено 388 человек. Также всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено более 77 тысяч человек.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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