Минобороны ведет прямую трансляцию из Восточной Гуты

Минобороны РФ ведет прямую трансляцию из районов выхода беженцев из Восточной Гуты

"На официальном сайте Минобороны России продолжило трансляции с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной и "Хаммурия" в южной части Восточной Гуты", — говорится в сообщении. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии ведет на официальном сайте Минобороны РФ прямую трансляцию из районов пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, сообщает пресс-служба военного ведомства

Центр сообщил, что за 20 марта через гуманитарные коридоры было выведено 680 человек. Там отметили, что поток беженцев из населенных пунктов Арбил , Хаззэ, Сакба пошел на спад, большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории.

Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено более 80 тысяч человек.