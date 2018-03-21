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Минобороны ведет прямую трансляцию из Восточной Гуты
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Минобороны РФ ведет прямую трансляцию из районов выхода беженцев из Восточной Гуты 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии ведет на официальном сайте Минобороны РФ прямую трансляцию из районов пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, сообщает пресс-служба военного ведомства.
"На официальном сайте Минобороны России продолжило трансляции с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной и "Хаммурия" в южной части Восточной Гуты", — говорится в сообщении.
Центр сообщил, что за 20 марта через гуманитарные коридоры было выведено 680 человек. Там отметили, что поток беженцев из населенных пунктов Арбил, Хаззэ, Сакба пошел на спад, большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории.
Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено более 80 тысяч человек.
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