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Президент Йемена и новый спецпосланник ООН провели консультации по вопросу возобновления межйеменских переговоров
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Президент Йемена и новый спецпосланник ООН провели консультации по вопросу возобновления межйеменских переговоров 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Каир, 21 марта /Синьхуа/ — По информации из Адена, президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади во вторник в столице Саудовской Аравии впервые встретился с новым спецпосланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом. Стороны провели консультации по вопросу возобновления межйеменских переговоров под эгидой всемирной организации.
Как сообщило информационное агентство Саба, Абд-Раббу Мансур Хади заявил, что правительство Йемена постоянно призывает к миру, а также подчеркнул, что это является принципиальной позицией правительства и его моральной ответственностью перед государством. В то же время он обвинил формирования хоуситов в несоблюдении двустороннего соглашения и игнорировании международных резолюций.
М. Гриффитс в свою очередь заявил, что будет прилагать посреднические усилия с целью достижения мира в Йемене.
Напомним, что в феврале нынешнего года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утвердил нового спецпосланника организации по Йемену, который сменил на этом посту Исмаила Ульд Шейха Ахмеда. —0—
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