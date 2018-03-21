Президент Йемена и новый спецпосланник ООН провели консультации по вопросу возобновления межйеменских переговоров

Как сообщило информационное агентство Саба, Абд-Раббу Мансур Хади заявил, что правительство Йемена постоянно призывает к миру, а также подчеркнул, что это является принципиальной позицией правительства и его моральной ответственностью перед государством. В то же время он обвинил формирования хоуситов в несоблюдении двустороннего соглашения и игнорировании международных резолюций.

М. Гриффитс в свою очередь заявил, что будет прилагать посреднические усилия с целью достижения мира в Йемене.