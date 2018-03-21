Президент Йемена и новый спецпосланник ООН провели консультации по вопросу возобновления межйеменских переговоров 

Каир, 21 марта /Синьхуа/ — По информации из Адена, президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади во вторник в столице Саудовской Аравии впервые встретился с новым спецпосланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом. Стороны провели консультации по вопросу возобновления межйеменских переговоров под эгидой всемирной организации.
Как сообщило информационное агентство Саба, Абд-Раббу Мансур Хади заявил, что правительство Йемена постоянно призывает к миру, а также подчеркнул, что это является принципиальной позицией правительства и его моральной ответственностью перед государством. В то же время он обвинил формирования хоуситов в несоблюдении двустороннего соглашения и игнорировании международных резолюций.
М. Гриффитс в свою очередь заявил, что будет прилагать посреднические усилия с целью достижения мира в Йемене.
Напомним, что в феврале нынешнего года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утвердил нового спецпосланника организации по Йемену, который сменил на этом посту Исмаила Ульд Шейха Ахмеда. —0—