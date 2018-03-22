Генсек ООН призвал не допустить безнаказанности за химические атаки в Сирии 

ООН, 22 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду призвал Совет Безопасности ООН сплотиться и не допустить безнаказанности за применение химического оружия в ходе конфликта в Сирии. Об этом сообщили в канцелярии генсека по итогам его встречи с генеральным директором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахметом Узюмджю.
Административный глава ООН поддержал деятельность ОЗХО по проверке сообщений о химических атаках в Сирии и выразил «уверенность в беспристрастности и опыте» профильной организации, а также ее миссии по установлению фактов.
"Генеральный секретарь встревожен постоянно поступающими утверждениями об использовании химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Использование химического оружия при любых обстоятельствах неоправданно и отвратительно. В равной степени неоправданно и отсутствие реакции на использование [химического оружия]. Безнаказанность не должна восторжествовать в случае подобных серьезных преступлений", — говорится в письменном заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
По его словам, Гутерриш вновь призывает Совет Безопасности ООН «продемонстрировать единство и урегулировать этот вопрос».
20 марта Узюмджю принял участие в закрытом совещании с членами Совбеза в Нью-Йорке, на котором в том числе обсуждалась тема химических атак в Сирии. Как заявил Узюмджю журналистам, в общей сложности ОЗХО получила почти 370 утверждений о применении отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии, из них более 70 были изучены. По его словам, организация располагает данными о предполагаемых химических атаках в районе Восточная Гута под Дамаском и проверяет их. Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что боевики готовят там инсценировку химической атаки, чтобы обвинить в ее совершении Дамаск и спровоцировать военную акцию западных стран против сирийских властей.