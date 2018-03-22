Генсек ООН призвал не допустить безнаказанности за химические атаки в Сирии

Административный глава ООН поддержал деятельность ОЗХО по проверке сообщений о химических атаках в Сирии и выразил «уверенность в беспристрастности и опыте» профильной организации, а также ее миссии по установлению фактов.

"Генеральный секретарь встревожен постоянно поступающими утверждениями об использовании химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Использование химического оружия при любых обстоятельствах неоправданно и отвратительно. В равной степени неоправданно и отсутствие реакции на использование [химического оружия]. Безнаказанность не должна восторжествовать в случае подобных серьезных преступлений", — говорится в письменном заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гутерриш вновь призывает Совет Безопасности ООН «продемонстрировать единство и урегулировать этот вопрос».