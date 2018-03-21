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Минобороны рассказало о выводе сирийцев через гуманитарные переводы
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Минобороны рассказало о выводе сирийцев через гуманитарные переводы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВО ВТОРНИК ЧЕРЕЗ ГУМАНИТАРНЫЕ КОРИДОРЫ В СИРИЙСКИХ МУХАЙЯМ АЛЬ-ВАФЕДИН И ХАММУРИЯ ВЫВЕДЕНО 680 ЧЕЛОВЕК — МО РФ
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