Военные РФ обеспечили безопасное прохождение конвоя в Сирии с продуктами и медикаментами

"За сутки представителями Центра по примирению обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. Жителям переданы продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны", — сказал Евтушенко.

По его словам, 19 марта представители Центра по примирению оказали гуманитарную помощь мирным жителям, выходящим из Восточной Гуты.

"На пунктах пропуска и в лагерях внутренне перемещенных лиц Эддуэр, Адра и Хирджилла людям выдано 3950 продуктовых наборов, 2,8 тыс. индивидуальных рационов питания, 2 тонны бутилированной воды, приготовлено 7,5 тыс. порций горячей еды", — рассказал генерал.

По его словам, всего за прошедшие сутки продуктами обеспечено более 14 тысяч мирных жителей, покинувших анклав. «Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 105 сирийцам, в том числе 32 детям», — отметил начальник Центра.