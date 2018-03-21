В Чечне объявили об уничтожении четырёх боевиков на границе с Ингушетией

Там в лесу силовики обнаружили и заблокировали группу боевиков. После прибытия подкрепления злоумышленников нейтрализовали. Среди участников спецоперации пострадавших нет, сообщает РИА Новости