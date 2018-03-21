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В Чечне объявили об уничтожении четырёх боевиков на границе с Ингушетией
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В Чечне объявили об уничтожении четырёх боевиков на границе с Ингушетией 

Говорит Москва 5 часов назад
Там в лесу силовики обнаружили и заблокировали группу боевиков. После прибытия подкрепления злоумышленников нейтрализовали.
Среди участников спецоперации пострадавших нет, сообщает РИА Новости.
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