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МИД РФ: В ООН дискредитируют успех в Восточной Гуте
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МИД РФ: В ООН дискредитируют успех в Восточной Гуте 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Министерство иностранных дел России обвинило высокопоставленных чиновников ООН в попытках дискредитировать успех Москвы и Дамаска в операции по выведению гражданского населения из Восточной Гуты по гуманитарным коридорам. Комментарий МИД РФ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что работающие «на земле» представители гуманитарных структур всемирной организации «дают однозначно высокую оценку действиям российской и сирийской сторон по решению гуманитарных проблем Восточной Гуты в крайне сложных условиях».
"Однако, по всей видимости, эта информация отсеивается некоторыми высокопоставленными сотрудниками Секретариата ООН, а также игнорируется западными политиками и СМИ, предпочитающими тиражировать непроверенные и откровенно лживые материалы, включая вбросы о применении правительственными войсками химического оружия", — подчеркнули в МИД РФ.
После принятия Совбезом ООН резолюции с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе Москвы в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, однако позднее ситуацию удалось стабилизировалась. Тринадцатого марта министерство бороны России сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные Дамаску.
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