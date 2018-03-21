МИД РФ: В ООН дискредитируют успех в Восточной Гуте

В министерстве отметили, что работающие «на земле» представители гуманитарных структур всемирной организации «дают однозначно высокую оценку действиям российской и сирийской сторон по решению гуманитарных проблем Восточной Гуты в крайне сложных условиях».

"Однако, по всей видимости, эта информация отсеивается некоторыми высокопоставленными сотрудниками Секретариата ООН, а также игнорируется западными политиками и СМИ, предпочитающими тиражировать непроверенные и откровенно лживые материалы, включая вбросы о применении правительственными войсками химического оружия", — подчеркнули в МИД РФ.