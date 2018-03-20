МИД: гумструктуры ООН высоко оценивают действия России в Восточной Гуте

"Работающие «на земле» представители гуманитарных структур ООН дают однозначно высокую оценку действиям российской и сирийской сторон по решению гуманитарных проблем Восточной Гуты в крайне сложных условиях", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по всей видимости, «эта информация отсеивается некоторыми высокопоставленными сотрудниками секретариата ООН, а также игнорируется западными политиками и СМИ, предпочитающими тиражировать непроверенные и откровенно лживые материалы, включая вбросы о применении правительственными войсками химического оружия».

"Преследуется при этом одно — дискредитировать любыми способами Москву и Дамаск ", — подчеркнули в министерстве.

Инициатива ряда западных членов Совета Безопасности ООН провести 19 марта специальное заседание по ситуации с правами человека в САР стала «показательной в контексте пропагандистской кампании», отметили в МИД.

В ведомстве также напомнили, что на заседание был приглашен Верховный комиссара ООН по правам человека Зейд Раада Аль-Хусейна, известный своими «ангажированными и предвзятыми оценками не только ситуации в Сирии, но и во многих других странах, и позволяющий себе действия и комментарии, недопустимые для ООНовского чиновника, тем более такого ранга».

В МИД России отметил, что несмотря на это, «их планам организовать в Совете еще один эмоциональный спектакль с шельмованием России и Сирии, а также закрепить в повестке Совбеза в нарушение его мандата правочеловеческую проблематику не суждено было осуществиться».

"Указанная инициатива показательно не получила необходимой поддержки в СБ ООН. А сменщику Зейд Раада Аль-Хусейна придется еще немало поработать над тем, чтобы восстановить подорванную им высокую репутацию ответственного поста Верховного комиссара ООН по правам человека", — заключили в министерстве.

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