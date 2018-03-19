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Башар Асад проехал по Восточной Гуте за рулём автомобиля
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Башар Асад проехал по Восточной Гуте за рулём автомобиля 

RT на русском 19 марта 2018
Президент Сирии Башар Асад проехал за рулём автомобиля по освобождённым районам Восточной Гуты. Видео было снято 18 марта, когда глава САР побывал на линии фронта и пообщался с сирийскими военными.
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