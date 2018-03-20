ОЗХО не подтвердила сообщения о применении Турцией химоружия в Африне

Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада сообщило, что турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн, шесть человек были госпитализированы с симптомами удушья.

"Были (такие) утверждения. Наши сотрудники рассмотрели их, но они не нашли никакой заслуживающей доверия информации, чтобы начать расследование", — сказал он.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии"

Турецкие вооруженные силы в субботу сообщили, что в ходе операции нейтрализовали 1 тысячу 595 боевиков.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара действует в Африне «в соответствии с международными правилами и договорами, находится в правовом поле».

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сири+и. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.